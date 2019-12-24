В Омске на Космическом проспекте установили остановку, в которой можно «полетать»

В соцсетях омичи публикуют фотографии удивившей их остановки. Располагается объект на Космическом проспекте.

Особый шарм остановочному комплексу придает и то, что конструкция не закреплена.

«И вы считаете это нормально? Была большая остановка, где люди прятались от непогоды. Убрали шесть месяцев назад. Люди в дождь, снег и ветер стояли и мокли. Но то, что установили, — это просто ужас! Ее даже не закрепили. Нет никакой защиты… только крыша, которая еле держится!», — пишет местный житель.