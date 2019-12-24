Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 декабря -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Омске на Космическом проспекте установили остановку, в которой можно «полетать»

Омичи в шоке от «самой современной» остановки, которую накануне установили вместо прошлой, где люди могли спрятаться от дождя и ветра, сообщают в паблике «Омск Live».

Омск. Остановка общественного транспорта.
Омск. Остановка общественного транспорта.
vk.com/omsk_live.

В соцсетях омичи публикуют фотографии удивившей их остановки. Располагается объект на Космическом проспекте.

Особый шарм остановочному комплексу придает и то, что конструкция не закреплена.

«И вы считаете это нормально? Была большая остановка, где люди прятались от непогоды. Убрали шесть месяцев назад. Люди в дождь, снег и ветер стояли и мокли. Но то, что установили, — это просто ужас! Ее даже не закрепили. Нет никакой защиты… только крыша, которая еле держится!», — пишет местный житель.

В комментариях жители Омска обсмеяли «современный объект». Некоторые предположили, что остановка временная.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость