В Омске оправдали ОПГ патологоанатомов, «бравших взятки» от похоронщиков

Как отмечает издание, прокуратура доказала 40 эпизодов — речь идет о более чем 3 млн рублей. Фигурантами дела являются заведующая отделением, врач-патологоанатом и две санитарки.

По версии следствия, женщины брали взятки от компаний, которые занимаются организацией похорон. За денежное поощрение они сокращали срок вскрытия и выдачи свидетельств о смерти.

Как пишут «Коммерческие вести», расследование велось полтора года. В разработку медиков взяли весной 2018 года, а уже в июне были задокументированы четыре факта.

«Систематически получали от агентов организаций, оказывающих ритуальные услуги, взятки в сумме от 15 до 330 тыс. рублей», — отметило следствие.

Свою вину подсудимые не признали. Сторона обвинения готовится обжаловать приговор.