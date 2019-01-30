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Жизнь

В Омске оправдали ОПГ патологоанатомов, «бравших взятки» от похоронщиков

Центральный районный суд Омска вынес оправдательный приговор четырем сотрудникам ГКБ № 11, обвиняемым в получении взяток, пишет Om1.ru.

Взятка.
Взятка.
Анна Зайкова

Как отмечает издание, прокуратура доказала 40 эпизодов — речь идет о более чем 3 млн рублей. Фигурантами дела являются заведующая отделением, врач-патологоанатом и две санитарки.

По версии следствия, женщины брали взятки от компаний, которые занимаются организацией похорон. За денежное поощрение они сокращали срок вскрытия и выдачи свидетельств о смерти.

Как пишут «Коммерческие вести», расследование велось полтора года. В разработку медиков взяли весной 2018 года, а уже в июне были задокументированы четыре факта.

«Систематически получали от агентов организаций, оказывающих ритуальные услуги, взятки в сумме от 15 до 330 тыс. рублей», — отметило следствие.

Свою вину подсудимые не признали. Сторона обвинения готовится обжаловать приговор.

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