В Омске парень спилил елку во дворе дома и прятал ее в ванной от полиции

Mash Siberia сообщает, что участковый выявил это по камерам. Там запечатлели, что ель спилили двое.
В Омске на ул. Карбышева местные рассказали, что это дело рук 28-летнего парня, который был ранее судим и его старшего брата.
Когда полицейский посетил квартиру возлюбленной обвиняемого, то украшенную елку спрятали в ванной, но правоохранитель дерево нашел.
На ели оставили украшения и поставили в подъезд, чтобы радовала других жителей. А с похитителей взяли обещание посадить летом новое дерево.
Ранее мы сообщали, что в Барнауле после новогодних праздников елку можно сдать на переработку.