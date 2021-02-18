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Жизнь

В Омске «после пинка от Бастрыкина» арестовали бывшего замминистра спорта России

В Омске отправили под домашний арест до 7 апреля бывшего заместителя министра спорта России Сергея Шелпакова, пишут «Коммерческие вести».

Наручники, арест.
Наручники, арест.
СС0

Дело бывшего гендиректора волейбольного клуба «Омичка» Шелпакова связано с невыплатой зарплаты. Причем тянется история с 2015 года.

«1 октября 2020 года НП «ВК «Омичка» ликвидировано и исключено из ЕГРЮЛ. Несмотря на то, что в реестре требований кредиторов числился долг в 150,99 млн рублей, из них 21,89 млн рублей — требования кредиторов второй очереди (большей частью — не выплаченная зарплата)», — отмечает издание.

В течение пяти лет следователи неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела.

Как уточняет «Город55», в январе 2021 года глава СК России Александр Бастрыкин раскритиковал работу омских следователей и потребовал передать материалы дела в центральный аппарат, а также назначил служебную проверку.

Банкрот.
Банкрот.
СС0

«Омичка» стала банкротом в 2016 году. Конкурсный управляющий настаивал на привлечении к субсидиарной ответственности учредителей.

«В их числе находились Шелпаков и еще два бывших гендиректора, региональные Минимущества и Минспорта, бывший первый вице-губернатор Омской области Юрий Гамбург и директор филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Омскэнерго» Сергей Моденов», — отмечает издание.

Арбитражный суд Омской области в 2019 году удовлетворил иск «против чиновников», но Восьмой арбитражный суд и Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменили это решение. Это вызвало большой резонанс.

Шелпаков в 1980 году стал олимпийским чемпионом в командной шоссейной велогонке на 100 км. С 2002 года был заместителем губернатора Омской области, начальником регионального Главного управления физической культуры и спорта.

С 2004 года по 2012-й — зампред правительства Омской области, министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. С 25 августа 2012 года по 5 апреля 2014-го — замминистра спорта России.

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