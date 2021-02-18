В Омске «после пинка от Бастрыкина» арестовали бывшего замминистра спорта России

Дело бывшего гендиректора волейбольного клуба «Омичка» Шелпакова связано с невыплатой зарплаты. Причем тянется история с 2015 года.

«1 октября 2020 года НП «ВК «Омичка» ликвидировано и исключено из ЕГРЮЛ. Несмотря на то, что в реестре требований кредиторов числился долг в 150,99 млн рублей, из них 21,89 млн рублей — требования кредиторов второй очереди (большей частью — не выплаченная зарплата)», — отмечает издание.