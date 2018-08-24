Читайте нас в соцсетях
25 августа
Новости
Вся лента
Жизнь
302

В Омске следователи проверяют посты радикальной феминистки во «ВКонтакте»

В Омске следователи проверяют публикации активистки феминистского движения Любови Калугиной в социальной сети «ВКонтакте». Против нее может быть возбуждено уголовное дело по 282 статье, пишет информационно-аналитический центр «Сова».

"ВКонтакте".
"ВКонтакте".
СС0

По данным Центра, весной 2017 года некий житель Биробиджана написал заявление в правоохранительные органы о том, что посты девушки возбуждают ненависть к мужчинам. В 2017 году с Любовью Калугиной провели беседу в полиции. В августе 2018 ее вызвали снова и сообщили, что против нее могут возбудить уголовное дело. Содержание постов феминистки проверила экспертиза. Любови Калугиной и ее адвокату не удалось ознакомиться с материалами проверки.

По мнению девушки, речь идет о 12 постах, опубликованных в 2013—2016 годах. Большая часть публикаций направлена против мужчин, один текст относится к полемике внутри феминистского движения. В постах есть просто грубый юмор, а есть довольно агрессивные высказывания, в которых можно усмотреть признаки унижения достоинства и призывы к насилию в отношении мужчин.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка