В Омске следователи проверяют посты радикальной феминистки во «ВКонтакте»

В Омске следователи проверяют публикации активистки феминистского движения Любови Калугиной в социальной сети «ВКонтакте». Против нее может быть возбуждено уголовное дело по 282 статье, пишет информационно-аналитический центр «Сова».

По данным Центра, весной 2017 года некий житель Биробиджана написал заявление в правоохранительные органы о том, что посты девушки возбуждают ненависть к мужчинам. В 2017 году с Любовью Калугиной провели беседу в полиции. В августе 2018 ее вызвали снова и сообщили, что против нее могут возбудить уголовное дело. Содержание постов феминистки проверила экспертиза. Любови Калугиной и ее адвокату не удалось ознакомиться с материалами проверки.

По мнению девушки, речь идет о 12 постах, опубликованных в 2013—2016 годах. Большая часть публикаций направлена против мужчин, один текст относится к полемике внутри феминистского движения. В постах есть просто грубый юмор, а есть довольно агрессивные высказывания, в которых можно усмотреть признаки унижения достоинства и призывы к насилию в отношении мужчин.