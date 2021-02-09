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9 февраля
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Жизнь

В ОНФ нашли способ защитить пенсионеров от мошенников

Проект Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» предложил дать российским пенсионерам возможность отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов. Соответствующая инициатива направлена в Центробанк, пишут «Известия».

Пенсионеры. Всегда вместе.
Пенсионеры. Всегда вместе.
Pixabay.com

Предложено ввести опцию добровольного письменного отказа от осуществления онлайн-платежей и исходящих переводов.

Это значит, что пенсионеры получат право отключиться от особенно рискованных функций, которыми они пользуются редко, и оставить лишь функции снятия наличных, оплаты в магазинах, входящих переводов.

Пожилые россияне часто становятся жертвами мошенников, поэтому найденный общественниками способ позволить защитить пенсионеров от аферистов, отметили в ОНФ.

Другое решение предполагает возможность подачи сотовому оператору заявления о запрете на получение SMS-сообщений с кодами на перевод денежных средств, рассказала глава проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, пишет Lenta.ru. Реализация идеи не потребует значительных финансовых расходов, но при этом позволит в кратчайшие сроки снизить число преступлений.

Опрошенные изданием юристы пояснили, что добровольный отказ от операций не противоречит законодательству. В Центробанке изданию сообщили, что уже работают над созданием дополнительной защиты пенсионеров и инвалидов при пользовании ими финансовыми услугами.

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