В ОНФ нашли способ защитить пенсионеров от мошенников

Предложено ввести опцию добровольного письменного отказа от осуществления онлайн-платежей и исходящих переводов.
Это значит, что пенсионеры получат право отключиться от особенно рискованных функций, которыми они пользуются редко, и оставить лишь функции снятия наличных, оплаты в магазинах, входящих переводов.
Пожилые россияне часто становятся жертвами мошенников, поэтому найденный общественниками способ позволить защитить пенсионеров от аферистов, отметили в ОНФ.
Другое решение предполагает возможность подачи сотовому оператору заявления о запрете на получение SMS-сообщений с кодами на перевод денежных средств, рассказала глава проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, пишет Lenta.ru. Реализация идеи не потребует значительных финансовых расходов, но при этом позволит в кратчайшие сроки снизить число преступлений.
Опрошенные изданием юристы пояснили, что добровольный отказ от операций не противоречит законодательству. В Центробанке изданию сообщили, что уже работают над созданием дополнительной защиты пенсионеров и инвалидов при пользовании ими финансовыми услугами.