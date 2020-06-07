Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 июня 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В опустевшей без туристов Белокурихе запустили популярный маршрут по воздуху

5 июня в Белокурихе вновь начала работать канатно-кресельная дорога на гору Церковка. В условиях продолжающейся пандемии она теперь будет функционировать в особом режиме.

Канатно-кресельная дорога к камню Черского.
Канатно-кресельная дорога к камню Черского.
Кирилл Котин

Как сообщает газета Бийского района «Моя земля», для безопасности туристов предприняты все необходимые меры: рабочие и контактные поверхности обрабатывают дезсредствами, оборудованы места для обеззараживания рук антисептиками и антибактериальным мылом.

В местах возможной очереди нанесена разметка для соблюдения дистанции между гостями не менее 1,5 м. Все сотрудники канатной дороги работают в масках, посетители могут приобрести их в кассе — одноразовые или многоразовые.

По данным издания, готовясь к приему туристов, территорию «канатки», отеля «Благодать» и лесопарка Церковки обработали от клещей.

Напомним, ранее санатории Белокурихи, которые больше двух месяцев находились в простои, анонсировали свое открытие с 8 июня. Однако официальных разрешений на это еще нет.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость