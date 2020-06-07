В опустевшей без туристов Белокурихе запустили популярный маршрут по воздуху

Как сообщает газета Бийского района «Моя земля», для безопасности туристов предприняты все необходимые меры: рабочие и контактные поверхности обрабатывают дезсредствами, оборудованы места для обеззараживания рук антисептиками и антибактериальным мылом.
В местах возможной очереди нанесена разметка для соблюдения дистанции между гостями не менее 1,5 м. Все сотрудники канатной дороги работают в масках, посетители могут приобрести их в кассе — одноразовые или многоразовые.
По данным издания, готовясь к приему туристов, территорию «канатки», отеля «Благодать» и лесопарка Церковки обработали от клещей.
Напомним, ранее санатории Белокурихи, которые больше двух месяцев находились в простои, анонсировали свое открытие с 8 июня. Однако официальных разрешений на это еще нет.