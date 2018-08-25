В Орле борцов с экстремизмом проверят на экстремизм

В Орле суд назначил лингвистическую экспертизу юридических материалов, которые местная прокуратура собрала на гражданского активиста Сергея Носова и использовала как повод заподозрить его в экстремистской деятельности. Теперь само ведомство проверят на экстремизм, сообщил Носов на своей странице во «ВКонтакте».

Исследование назначено в рамках административного дела. Его возбудили после того, как активист подал в суд на районного прокурора Наталью Петрухину — она собирала на мужчину досье и в начале июня объявила ему, что он якобы планирует противозаконные действия и хочет дестабилизировать обстановку накануне губернаторских выборов.

По мнению Петрухиной, свой план Носов должен был реализовать через несанкционированные митинги и публичную критику прошедших президентских выборов. Орловец возмутился безосновательной проверкой его деятельности и подал иск против прокурора.

В ходе слушаний по делу прокуратура предоставила документы, которые должны были свидетельствовать об экстремистской деятельности Носова. Ими оказались, например, совместная фотография активиста с основателем российского движения «Открытая Россия» Михаилом Ходорковским, отказ Носова проводить согласованную акцию и отмена мероприятия. Также прокурору не понравился устав движения, в котором состоит активист. В его тексте организация провозглашала своими целями «построение в России правового государства, содействие проведению честных, свободных и справедливых выборов, содействие созданию системы независимого и справедливого правосудия, эффективной правоохранительной системы».

«В материалах дела фигурируют высокопоставленные начальники орловских силовых структур. Документы за подписями силовиков будут проверять эксперты из ОГУ (Орловский государственный университет. Искренне надеюсь, что экстремизма в них не найдут, ведь это будет удар по престижу всей орловской полиции», — написал Носов.