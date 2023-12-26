В парке "Изумрудный" начали украшать елку

В парке "Изумрудный" начали украшать новогоднюю елочку. Об этом сообщает администрация парка.

На данный момент на дереве уже висит несколько новогодних снежинок.

Ранее сообщалось, что на Мало-Тобольской в Барнауле засверкал снежный городок. Смотрите фоторепортаж altapress.ru.