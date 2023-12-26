Банты, елочки, цветочки и Пряня: на Мало-Тобольской в Барнауле засверкал снежный городок - фоторепортаж altapress.ru

Праздничная площадка на ул. Мало-Тобольской готова к приему гостей. Все огни уже зажгли, горки для малышей установили, а яркие фигуры готовы к фотосессии.

На входе в волшебный городок барнаульцев встречают большие светящиеся звезды. Обычно именно они — главная достопримечательность на фотографиях.

Посреди площади стоит елочка, украшенная золотыми бантами и красными шарами. А малыши уже смело катаются на ледяных горках.

Световые фигуры расположены по всей площади. Так, в новогоднем городке можно встретить еще несколько световых елочек.

Дюймовочка вместе с бабочками покорили людей. С ними особенно любят фотографироваться детки, хотя и взрослым иногда хочется иметь крылья.

Обычно цветы растут весной и летом, однако в Новый год случаются чудеса. Так что в Барнауле световые фигуры появились под конец декабря.

Невозможно пройти мимо двух лебедей. Они очень романтично вписываются в новогоднюю тематику. А около тортов и десертов приветливо машет рукой большой Пряня.

Новогодний городок на ул. Мало-Тобольская. Анна Зайкова

Отмечается, что парковочные места для гостей площадки расположены на внутренней территории рынка "Старый базар" и со стороны пр. Социалистического.

Ранее мы показывали, как устанавливают снежный городок на площади Сахарова в Барнауле.