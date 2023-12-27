В парке "Изумрудный" открыт визит-центр

Отмечается, что в центре можно погреться, положить вещи в камеру хранения.
Если у вас разрядился телефон, то тут есть розетка, а также туалет.
Ранее сообщалось, что парк "Изумрудный" превратился в сказку. Смотрите фоторепортаж altapress.ru.
В парке "Изумрудный" бесплатно работает визит-центр. Об этом сообщает Владислав Вакаев, руководитель Алтайского фонда имущества, управляющего парком.
Отмечается, что в центре можно погреться, положить вещи в камеру хранения.
Если у вас разрядился телефон, то тут есть розетка, а также туалет.
Ранее сообщалось, что парк "Изумрудный" превратился в сказку. Смотрите фоторепортаж altapress.ru.
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