Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 февраля -3°C
105

В парке «Лесная сказка» пройдет Масленичный Солнцепек

В этом году Масленицу отметят в воскресенье, 10 марта. Издательский дом «Алтапресс» приглашает всех в парк «Лесная сказка» (Энтузиастов, 10-а) на грандиозные проводы зимы. Начнется праздник в 12.00.

Масленица.
Масленица.
Анна Зайкова

Гостей встретят не только традиционным масленичным разгулом с песнями и танцами, но и весёлыми спортивными и игровыми забавами. Будут хороводы, соревнования силачей и ловкачей, бои подушками, интересные мастер-классы. На главной сцене пройдут выступления народных артистов, активные игры от сказочных аниматоров. В 14.20 по традиции пройдет сожжение чучела.

Не обойдется и без угощений и подарков от многочисленных партнеров. У гостей будет возможность попробовать пельмени от производителей, а также отведать вкуснейших блинов.

Ждем вас 10 марта в «Лесной сказке» с 12.00.

(6+)

Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Организатор
Организатор
Место
Место
Место
Место

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость