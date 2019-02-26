В парке «Лесная сказка» пройдет Масленичный Солнцепек

В этом году Масленицу отметят в воскресенье, 10 марта. Издательский дом «Алтапресс» приглашает всех в парк «Лесная сказка» (Энтузиастов, 10-а) на грандиозные проводы зимы. Начнется праздник в 12.00.

Гостей встретят не только традиционным масленичным разгулом с песнями и танцами, но и весёлыми спортивными и игровыми забавами. Будут хороводы, соревнования силачей и ловкачей, бои подушками, интересные мастер-классы. На главной сцене пройдут выступления народных артистов, активные игры от сказочных аниматоров. В 14.20 по традиции пройдет сожжение чучела.

Не обойдется и без угощений и подарков от многочисленных партнеров. У гостей будет возможность попробовать пельмени от производителей, а также отведать вкуснейших блинов.

Ждем вас 10 марта в «Лесной сказке» с 12.00.

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