В парке «Лесная сказка» пройдет Масленичный Солнцепек

Гостей встретят не только традиционным масленичным разгулом с песнями и танцами, но и весёлыми спортивными и игровыми забавами. Будут хороводы, соревнования силачей и ловкачей, бои подушками, интересные мастер-классы. На главной сцене пройдут выступления народных артистов, активные игры от сказочных аниматоров. В 14.20 по традиции пройдет сожжение чучела.
Не обойдется и без угощений и подарков от многочисленных партнеров. У гостей будет возможность попробовать пельмени от производителей, а также отведать вкуснейших блинов.
Ждем вас 10 марта в «Лесной сказке» с 12.00.
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