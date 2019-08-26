В «пасмурном» Алтайском заповеднике вновь зацвел маральник

Государственный инспектор охраны заповедника Сергей Усик сфотографировал цветение рододендрона в окрестностях кордона Кокши. Он считает, что «благодаря повторному цветению маральника, вспышке, макронасадке и удачно подсевшей на цветок мушке — получилась яркая и почти летняя картинка».
Также в окрестностях кордона Байгазан заметили цветущие огоньки (купальницу азиатскую). При сухой и теплой осени, встретить их можно будет даже в ноябре.
Повторное цветение на территории заповедник чаще всего происходит в конце лета или осенью под влиянием высоких температур в благоприятном сочетании с влажностью.