В «пасмурном» Алтайском заповеднике вновь зацвел маральник

В Алтайском биосферном заповеднике вновь зацвел маральник и некоторые другие растения. Вторичное цветение — не редкость и происходит каждый год. Этим летом сотрудники заповедника особенно рады, что цветы раскрасили пейзажи несмотря на холодное лето.

Государственный инспектор охраны заповедника Сергей Усик сфотографировал цветение рододендрона в окрестностях кордона Кокши. Он считает, что «благодаря повторному цветению маральника, вспышке, макронасадке и удачно подсевшей на цветок мушке — получилась яркая и почти летняя картинка».

Также в окрестностях кордона Байгазан заметили цветущие огоньки (купальницу азиатскую). При сухой и теплой осени, встретить их можно будет даже в ноябре.

Огоньки. Мирослава Сахневич / www.altzapoved.ru

Повторное цветение на территории заповедник чаще всего происходит в конце лета или осенью под влиянием высоких температур в благоприятном сочетании с влажностью.