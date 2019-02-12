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Жизнь

В Пенсионном фонде предупредили о появлении поддельных сайтов ПФР

В интернете распространились поддельные «сайты Пенсионного фонда России». Там размещена недостоверная информация, а мошенники предлагают «сомнительные услуги» за деньги, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПФР.

Клавиатура компьютера.
Клавиатура компьютера.
CC0

В Пенсионном фонде отмечают, что мошеннические сайты узнать нетрудно. Чаще всего они сделаны по одному шаблону и копируют детали официального сайта ПФР — элементы меню, разделов, видеоматериалов и символики. Гиперссылки на поддельных сайтах ведут на страницы настоящего сайта ПФР. Кроме того, мошеннические сайты размещают действительные номера телефонов фонда.

При этом сайты-подделки плохо структурированы, на них много рекламных баннеров. Понять информацию, которая там размещена, трудно. Это делается специально, чтобы люди писали в онлайн-чаты «пенсионным юристам», которые предлагают помощь растерявшемуся пользователю.

Если человек в ходе короткой беседы соглашается оставить номер телефона, ему звонят и предлагают воспользоваться услугами «правового центра поддержки», который поможет в оформлении выплат. Эта помощь не бесплатна, но сразу об этом людям не сообщают. А обещанных выплат в реальности не существует, подчеркивают в Пенсионном фонде.

В январе 2019 года страховые выплаты для неработающих пенсионеров были проиндексированы. Тем не менее не все пожилые люди заметили прибавку к пенсии. В отделении ПФР по Алтайскому краю пояснили, почему создается такое впечатление.

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