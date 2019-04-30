В Пенсионном фонде рассказали, как будут выплачивать ветеранам по 10 тысяч рублей

Выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в размере 10 тысяч рублей начнутся вместе с майской пенсией, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

В ПФР уточнили, что люди получат деньги в те же дни, в которые обычно им приходит пенсия. В Пенсионном фонде не исключили, что в связи с продолжительными майскими праздниками и днями отдыха даты доставки и перечисления пенсий могут быть изменены. И люди могут получить пенсию и выплату несколько раньше, чем обычно.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал приказ о ежегодной выплате этой суммы участникам и инвалидам войны ко Дню Победы.

С 2019 года выплата станет ежегодной, никаких дополнительных документов для ее начисления принимать не потребуется, пишет « ».

Рассчитывать на нее могут также участники и инвалиды войны, имеющие российское гражданство, но проживающие в странах Прибалтики.

Выплата положена не только участникам ВОВ в составе действующей армии, но и тем, кто состоял в партизанских и подпольных отрядах, журналистам, разведчикам, контрразведчикам, которые были на передовой.