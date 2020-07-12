В Пенсионном фонде рассказали о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Россияне, у которых трудовой стаж еще до развала Советского Союза, имеют право получить надбавку к пенсии, рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

Расчетный пенсионный капитал, который был установлен в начале 2002 года, будет увеличен на 10% при определении размера пенсионных выплат. Кроме того, по 1% прибавляется за каждый полный год общего трудового стажа, наработанного до 1 января 1991-го, пишет Nation News.

Тем пенсионерам, трудовой стаж которых берет начало еще в Советском Союзе, полагается дополнительная выплата в 1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР.

Ранее ПФР составил проект бюджета до 2023 года, по которому планирует к 2021 году поднять пенсии по максимально высокому показателю — на 6,3%, пишет ura.ru. Отмечается, что в 2022 году индексация выплат составит 5,9%, а в 2023-м — 5,6%.