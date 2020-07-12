Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 июля 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В Пенсионном фонде рассказали о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Россияне, у которых трудовой стаж еще до развала Советского Союза, имеют право получить надбавку к пенсии, рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

Пенсия, старость.
Пенсия, старость.
Михаил Хаустов

Расчетный пенсионный капитал, который был установлен в начале 2002 года, будет увеличен на 10% при определении размера пенсионных выплат. Кроме того, по 1% прибавляется за каждый полный год общего трудового стажа, наработанного до 1 января 1991-го, пишет Nation News.

Тем пенсионерам, трудовой стаж которых берет начало еще в Советском Союзе, полагается дополнительная выплата в 1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР.

Ранее ПФР составил проект бюджета до 2023 года, по которому планирует к 2021 году поднять пенсии по максимально высокому показателю — на 6,3%, пишет ura.ru. Отмечается, что в 2022 году индексация выплат составит 5,9%, а в 2023-м — 5,6%.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость