В первый снежный день в Барнауле разбиваются люди и автомобили

На ул. Молодежной, 1, по словам очевидцев из группы «Инцидент Барнаул», за 10 минут подскользнулись два человека. Их увели на скорой с травмами ног.
На пересечении ул. Антона Петрова и 42-ой Краснознаменной бригады произошло ДТП с двумя иномарками, а также на перекрестке ул. Юрина и Матросова,
В мэрии сообщили, что на улицы вышла снегоуборочная техника с песчано-соляной смесью. После действия реагента дорожники начали прометать асфальт от снега с помощью коммунальных дорожных машин, оборудованных щетками и передними отвалами.
Всего на борьбу с надвигающейся зимой отправили 192 машины, в дневную смену на линии работает 95 единиц спецтехники, а также 96 дворников и 39 грузчиков.
Куда звонить в экстренной ситуации?
Единая дежурная диспетчерская служба города:
- в случае возникновения чрезвычайных ситуаций — 29−91−99;
- в случае коммунальных аварий — 29−91−88.
Диспетчерские службы в районных администрациях:
- Железнодорожный район — 62−56−95;
- Индустриальный район — 47−51−83;
- Ленинский район — 54−44−49;
- Октябрьский район — 24−74−98;
- Центральный район — 63−08−25.
«Единый телефон доверия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю — 65−82−19
Экстренный вызов спецслужб — 112 (звонок бесплатный, доступен при нулевом балансе телефона и отсутствии сим-карты).
Что с погодой?
Действует штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в Алтайском крае во второй половине дня 12 и ночью 13 ноября ожидается усиление ветра до 20 м/с, местами порывами 27 м/с, снег, мокрый снег, местами сильный, метели, гололедные явления.
На дорогах сильная гололедица, снежные заносы. Будьте осторожны.