В первый снежный день в Барнауле разбиваются люди и автомобили

12 ноября в Барнауле выпал снег, и дороги покрылись корочкой льда. Последствия похолодания не заставили долго ждать — горожане сообщают об авариях и первых жертвах гололедицы.

В Барнауле люди получили травмы на льду.

На ул. Молодежной, 1, по словам очевидцев из группы «Инцидент Барнаул», за 10 минут подскользнулись два человека. Их увели на скорой с травмами ног.

На пересечении ул. Антона Петрова и 42-ой Краснознаменной бригады произошло ДТП с двумя иномарками, а также на перекрестке ул. Юрина и Матросова,

В мэрии сообщили, что на улицы вышла снегоуборочная техника с песчано-соляной смесью. После действия реагента дорожники начали прометать асфальт от снега с помощью коммунальных дорожных машин, оборудованных щетками и передними отвалами.

Всего на борьбу с надвигающейся зимой отправили 192 машины, в дневную смену на линии работает 95 единиц спецтехники, а также 96 дворников и 39 грузчиков.

Куда звонить в экстренной ситуации?

Единая дежурная диспетчерская служба города:

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций — 29−91−99;

в случае коммунальных аварий — 29−91−88.

Диспетчерские службы в районных администрациях:

Железнодорожный район — 62−56−95;

Индустриальный район — 47−51−83;

Ленинский район — 54−44−49;

Октябрьский район — 24−74−98;

Центральный район — 63−08−25.

«Единый телефон доверия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю — 65−82−19

Экстренный вызов спецслужб — 112 (звонок бесплатный, доступен при нулевом балансе телефона и отсутствии сим-карты).

Зима. Много снега. Уборка снега. Михаил Хаустов

Что с погодой?

Действует штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в Алтайском крае во второй половине дня 12 и ночью 13 ноября ожидается усиление ветра до 20 м/с, местами порывами 27 м/с, снег, мокрый снег, местами сильный, метели, гололедные явления.

На дорогах сильная гололедица, снежные заносы. Будьте осторожны.