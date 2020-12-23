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Жизнь

В ПФР опровергли, что еще одну доплату на детей можно получить только на карту «Мир»

В отделении Пенсионного фонда России по Алтайскому краю дали разъяснения по получению дополнительной единовременной выплаты в размере 5 тыс. рублей на детей, которым по состоянию на 17 декабря еще не исполнилось 8 лет.

Зима. Ребенок на санях.
Зима. Ребенок на санях.
https://unsplash.com/

В частности, в ПФР указали, что эти деньги можно будет получить не только на карту системы «Мир».

«Единовременная выплата может быть перечислена на банковский счет, привязанный к карте любой платежной системы», — пояснила заместитель управляющего Алтайским отделением ПФР.

А если реквизиты банковского счета по каким-то причинам изменились с того времени, как семья или родитель ранее получал предыдущие «путинские» выплаты, то нужно подать новое заявление в ПФР,

Заявления на выплату именно новогодних 5 тысяч будут приниматься до апреля 2021 года.

Указанную сумму получат все родители, где есть дети в возрасте не старше 8 лет. При этом не имеет значение, сколько детей в семье, какие у семьи доходы и получает ли она другие социальные пособия.

Единственное ограничения — 5 тыс. рублей не будут перечисляться тем российским семьям, которые в настоящее время проживают за рубежом.

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