В ПФР пояснили, как пенсии и другие пособия будут начисляться на карту «Мир»

Пенсионеры обеспокоены тем, что с 1 июля все регулярные социальные выплаты государства, согласно требованию федерального закона, должны зачисляться на карты «Мир». Многие таких карт пока не имеют. Что делать, разъяснили в краевом отделении Пенсионного фонда России.

Во-первых, пенсионеры, которым деньги приносили почтальоны или кто получал уже пенсию на карту «Мир», пока ничего не изменится.

А вот в отношении других вариантов получения пенсии произошли небольшие изменения.

«Если пенсия выплачивалась на счет, привязанный к карте другой платежной системы, то получатель пенсии все равно сможет получить все причитающиеся выплаты, — разъясняет заместитель управляющего отделением ПФР по Алтайскому краю Наталия Мочалова. — Необходимо в течение 10 рабочих дней с момента плановой даты перечисления пенсии обратиться в банк и получить средства наличными. За это время банк должен прислать уведомление пенсионеру с предложением выпустить карту „Мир“. Если не обратиться в банк в течение 10 дней с момента плановой даты доставки, то средства можно будет получить в любое время после выпуска карты „Мир“ или после смены способа доставки».

Передать новые реквизиты счета в Пенсионный фонд можно как в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР и портале госуслуг, так и лично, принеся заявление в клиентскую службу ПФР.