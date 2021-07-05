5 июля 29°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В ПФР пояснили, как пенсии и другие пособия будут начисляться на карту «Мир»

Пенсионеры обеспокоены тем, что с 1 июля все регулярные социальные выплаты государства, согласно требованию федерального закона, должны зачисляться на карты «Мир». Многие таких карт пока не имеют. Что делать, разъяснили в краевом отделении Пенсионного фонда России.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

Во-первых, пенсионеры, которым деньги приносили почтальоны или кто получал уже пенсию на карту «Мир», пока ничего не изменится.

А вот в отношении других вариантов получения пенсии произошли небольшие изменения.

«Если пенсия выплачивалась на счет, привязанный к карте другой платежной системы, то получатель пенсии все равно сможет получить все причитающиеся выплаты, — разъясняет заместитель управляющего отделением ПФР по Алтайскому краю Наталия Мочалова. — Необходимо в течение 10 рабочих дней с момента плановой даты перечисления пенсии обратиться в банк и получить средства наличными. За это время банк должен прислать уведомление пенсионеру с предложением выпустить карту „Мир“. Если не обратиться в банк в течение 10 дней с момента плановой даты доставки, то средства можно будет получить в любое время после выпуска карты „Мир“ или после смены способа доставки».

Передать новые реквизиты счета в Пенсионный фонд можно как в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР и портале госуслуг, так и лично, принеся заявление в клиентскую службу ПФР.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость