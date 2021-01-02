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Жизнь

В ПФР рассказали, как разбогатеют пенсионеры в 2021 году

С 1 января пенсия индексируются на 6,3%, сообщает пресс-служба регионального ПФР. Этот показатель выше прогнозной инфляции по итогам 2020 года.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

В результате индексации пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров увеличивается не меньше чем на тысячу рублей в месяц, а ее средний размер — до 17,5 тыс. рублей, говорят в фонде.

Отмечается, что у каждого пенсионера прибавка в результате индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.

Например, если пенсия на конец 2020-го составляет 10 806 рублей, после индексации она увеличится на 681 рубль и составит 11 487 рублей.

По данным ПФР, индексация коснется 31 млн неработающих пенсионеров. В том числе и тех, кто выйдет на пенсию в течение 2021 года — их выплаты также будут повышены.

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