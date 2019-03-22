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22 марта -3°C

В ПФР рассказали, кто имеет право на вторую пенсию

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возможность получения второй пенсии отдельными категориями граждан. В пояснительной записке уточняется, что по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.

Владимир Путин на мероприятии, посвященном освобождению Ленинграда от блокады.
Владимир Путин на мероприятии, посвященном освобождению Ленинграда от блокады.
kremlin.ri

В частности, к этим категориям относятся нетрудоспособные члены семей граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС или с работами по ликвидации ее последствий.

А также право на вторую пенсию имеют граждане, ставшие инвалидами из-за катастрофы, и граждане, принимавших участие в ликвидации ее последствий в зоне отчуждения.

Их семьям могут устанавливать пенсию по случаю потери кормильца и страховую или социальную пенсию по старости (инвалидности), пишет «РГ».

Автор законопроекта — депутат Госдумы РФ — Андрей Барышев считает это несправедливым и предлагает уравнять семьи в правах. И установить возможность для получения двух пенсий нетрудоспособными членами семей тех, кто принимал непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии на «Маяке», а также по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча.

Право сегодня

Сегодня, уточнили в Пенсионном фонде, право на две пенсии, помимо членов семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и тех, кто получил радиационное заражение, имеют еще несколько категорий граждан.

  • Это участники Великой Отечественной войны (ВОВ).
  • Те, кто стал инвалидом вследствие военной травмы.
  • Родители и вдовы (не вступившие в новый брак) военнослужащих, проходивших службу по призыву, погибших или умерших в период прохождения военной службы, либо вследствии военной травмы после увольнения с военной службы.
  • Граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Космонавты и госслужащие

К вышеприведенном списку получателей двух пенсий еще можно отнести федеральных государственных гражданских служащих, космонавтов и летчиков-испытателей — они получают страховую пенсию по старости плюс государственную пенсию за выслугу лет.

Категории

В зависимости от категории получателей бывают разные сочетания пенсий, отметили в ПФР. Например, участникам ВОВ и блокадникам назначается государственная пенсия по инвалидности плюс страховая пенсия по старости.

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