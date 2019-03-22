В ПФР рассказали, кто имеет право на вторую пенсию

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возможность получения второй пенсии отдельными категориями граждан. В пояснительной записке уточняется, что по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.

В частности, к этим категориям относятся нетрудоспособные члены семей граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС или с работами по ликвидации ее последствий.

А также право на вторую пенсию имеют граждане, ставшие инвалидами из-за катастрофы, и граждане, принимавших участие в ликвидации ее последствий в зоне отчуждения.

Их семьям могут устанавливать пенсию по случаю потери кормильца и страховую или социальную пенсию по старости (инвалидности), пишет «РГ».

Автор законопроекта — депутат Госдумы РФ — Андрей Барышев считает это несправедливым и предлагает уравнять семьи в правах. И установить возможность для получения двух пенсий нетрудоспособными членами семей тех, кто принимал непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии на «Маяке», а также по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча.

Право сегодня

Сегодня, уточнили в Пенсионном фонде, право на две пенсии, помимо членов семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и тех, кто получил радиационное заражение, имеют еще несколько категорий граждан.

Это участники Великой Отечественной войны ( ВОВ).

ВОВ). Те , кто стал инвалидом вследствие военной травмы.

кто стал инвалидом вследствие военной травмы. Родители и вдовы ( не вступившие в новый брак) военнослужащих , проходивших службу по призыву , погибших или умерших в период прохождения военной службы , либо вследствии военной травмы после увольнения с военной службы.

не вступившие в новый брак) военнослужащих проходивших службу по призыву погибших или умерших в период прохождения военной службы либо вследствии военной травмы после увольнения с военной службы. Граждане , награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Космонавты и госслужащие

К вышеприведенном списку получателей двух пенсий еще можно отнести федеральных государственных гражданских служащих, космонавтов и летчиков-испытателей — они получают страховую пенсию по старости плюс государственную пенсию за выслугу лет.

Категории

В зависимости от категории получателей бывают разные сочетания пенсий, отметили в ПФР. Например, участникам ВОВ и блокадникам назначается государственная пенсия по инвалидности плюс страховая пенсия по старости.