В ПФР развеяли миф о досрочном выходе на пенсию по сельскому стажу

«Нет, это не так. С 1 января 2019 года при назначении страховой пенсии по старости на общих основаниях поэтапно (с шагом в один год) повышается нормативный пенсионный возраст для женщин с 55 лет до 60 лет. Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости за длительный стаж работы в сельском хозяйстве действующим законодательством не предусмотрено», — разъяснили в ПФР.
Консультанты фонда также отметили, что лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, не осуществляющим работу, предусмотрено «повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (на 25% суммы установленной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости), на весь период их проживания в сельской местности».