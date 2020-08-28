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Жизнь

В ПФР развеяли миф о досрочном выходе на пенсию по сельскому стажу

Отделение Пенсионного фонда России по Алтайскому краю опровергло возникшие в интернете слухи, что сельским жителям, отработавшим 30 лет, можно выйти на пенсию досрочно.

Дед на завалинке.
Дед на завалинке.
"Одноклассники"

«Нет, это не так. С 1 января 2019 года при назначении страховой пенсии по старости на общих основаниях поэтапно (с шагом в один год) повышается нормативный пенсионный возраст для женщин с 55 лет до 60 лет. Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости за длительный стаж работы в сельском хозяйстве действующим законодательством не предусмотрено», — разъяснили в ПФР.

Консультанты фонда также отметили, что лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, не осуществляющим работу, предусмотрено «повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (на 25% суммы установленной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости), на весь период их проживания в сельской местности».

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