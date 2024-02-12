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Жизнь

В Подмосковье двое мужчин сняли скальп с парня за крашеные волосы

За это преступление виновных приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

Наручники. Преступник
Наручники. Преступник
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Baza сообщает, что это преступление произошло 9 июля 2023 года в Электростали.

Двое мужчин зацепились за внешний вид 19-летнего парня. Молодой человек сказал, что может выглядеть, как он хочет, но преступники оказались с ним не согласны.

Они избили молодого человека и срезали ему волосы, задев при этом часть кожи головы. Прохожие оказали пострадавшему первую помощь, сами злоумышленники сбежали, но их удалось найти.

Накануне 12 февраля им вынесли приговор — 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае мужчина выдергой избил бывшего своей возлюбленной.

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