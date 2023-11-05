В Подмосковье мальчик выпрыгнул из окна, испугавшись пожара

Ребенок остался один дома и решил разогреть себе еду. Заметил, что подпалил упаковку корма для питомца и испугался, что сейчас все загорится. Решил спасаться беством.

Как сообщает SHOT, событие произошло в Щелково. 28-летняя мать оставила своего сына в квартире одного ненадолго, мальчик проголодался и решил согреть себе еду на плите.

Ребенок заметил, что слегка подпалил пакетик кошачьего корма и подумал, что начнется возгорание. По этой причине, мальчик выпрыгнул из окна, к счастью, второго этажа.

Прохожие заметили пострадавшего без сознания. В медорганизации оказалось, что у него сотрясение и ушиб головного мозга.

В квартире сотрудники не обнаружили никакого пожара, хотя газ был включен.

Сейчас мальчик находится в больнице и его жизни ничего не угрожает, а потерпевшая женщина не понимает как такое могло произойти с ее сыном.

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