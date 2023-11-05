5 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Подмосковье мальчик выпрыгнул из окна, испугавшись пожара

Ребенок остался один дома и решил разогреть себе еду. Заметил, что подпалил упаковку корма для питомца и испугался, что сейчас все загорится. Решил спасаться беством.

Огонь. Спичка. Поджог.
Огонь. Спичка. Поджог.
https://pxhere.com

Как сообщает SHOT, событие произошло в Щелково. 28-летняя мать оставила своего сына в квартире одного ненадолго, мальчик проголодался и решил согреть себе еду на плите.

Ребенок заметил, что слегка подпалил пакетик кошачьего корма и подумал, что начнется возгорание. По этой причине, мальчик выпрыгнул из окна, к счастью, второго этажа.

Прохожие заметили пострадавшего без сознания. В медорганизации оказалось, что у него сотрясение и ушиб головного мозга.

В квартире сотрудники не обнаружили никакого пожара, хотя газ был включен.

Сейчас мальчик находится в больнице и его жизни ничего не угрожает, а потерпевшая женщина не понимает как такое могло произойти с ее сыном.

Ранее в Новоалтайске произошел жуткий пожар.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость