2 апреля
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Жизнь

В Подмосковье трое сибиряков организовали трудовой лагерь для вахтовиков

Об этом стало известно, когда одному из работников удалось сбежать и сообщить правоохранителям о происходящем, сообщает Mash Siberia.

Наручники. Преступник
Наручники. Преступник
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Двое мужчин из Кемеровской области и один из Томской распространяли объявления о помощи в восстановлении документов, помощи в трудоустройстве и др.

Клиентов они увозили работать за бесплатно. Их планы удалось раскрыть мужчине из Мордовии, которого насильно посадили в машину у Ярославского вокзала и увезли под г. Пушкино.

Ему удалось сбежать и даже добраться до полицейских. На месте сотрудники нашли двух пленников, банковские карты и все записи дельцов.17-летнего и 32-летнего предпринимателей задержали на месте. Их 27-летний подельник оказался в Томске.

Ранее сообщалось, что в Сибири экс-директора отправили в СИЗО.

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