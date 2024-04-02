В Подмосковье трое сибиряков организовали трудовой лагерь для вахтовиков

Двое мужчин из Кемеровской области и один из Томской распространяли объявления о помощи в восстановлении документов, помощи в трудоустройстве и др.
Клиентов они увозили работать за бесплатно. Их планы удалось раскрыть мужчине из Мордовии, которого насильно посадили в машину у Ярославского вокзала и увезли под г. Пушкино.
Ему удалось сбежать и даже добраться до полицейских. На месте сотрудники нашли двух пленников, банковские карты и все записи дельцов.17-летнего и 32-летнего предпринимателей задержали на месте. Их 27-летний подельник оказался в Томске.
Ранее сообщалось, что в Сибири экс-директора отправили в СИЗО.
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