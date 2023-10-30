31 октября
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Жизнь

В Подмосковье женщине на голову свалился снег и беспилотник

В Подмосковье жительнице на голову упал беспилотник. Женщина отделалась испугом.

Дрон.
Дрон.
asau.ru

Как сообщает SHOT, в деревне Манушкино под Чеховым жительница выходила из своего дома, в это время ей на голову с крыши рухнул неубранный снег. Сверху приземлился дрон.

К счастью пострадавшей, беспилотник был маленьким и серьезных травм не нанес, только напугал ее.

Полицейские прибыли на место и оценив устройство, установили, что такой коптер обычно используется в своих целях, им пользуются горожане или дети, которым дрон купили родители.

В настоящее время владельца беспилотника ищут.

Ранее в Подмосковье со склада учебного центра Концерна Калашников похитили 48 прицелов.

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