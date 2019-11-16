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Жизнь

В поезде умер молодой российский политик

Политик, директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в возрасте 41 года, сообщает РБК со ссылкой на его пресс-секретаря Александра Макаренко.

Железная дорога, поезд.
Железная дорога, поезд.
altapress.ru

«Сегодня ночью скончался Никита Исаев. Причина смерти — вероятнее всего сердце. Известно, что он скончался в поезде Тамбов-Москва. Вчера работал в Тамбове. Больше нет никаких подробностей, о месте и времени похорон будет сообщено в соцсетях Исаева», — сообщил он.

Смерть Исаева также подтвердила его помощница на своей странице в Facebook.

«Сегодня ночью скоропостижно ушел мой любимый человек, смысл и суть всего. Мы были в этот момент вместе. Он очень многое делал для меня и даже в этот момент, который я пока не понимаю, как пережить, он оказался рядом со мной», — написала его помощница Алина Жестовская.

На странице Исаева в Facebook последняя публикация сделана вечером 15 ноября. Политик разместил фотографию из поезда и сообщил, что возвращается из Тамбова в Москву, пишет polit.ru.

Исаев — директор Института актуальных проблем, лидер движения «Новая Россия». Он, среди прочего, работал в правительстве Ивановской области, Госкомитете по делам молодежи и в министерстве регионального развития.

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