В поезде умер молодой российский политик

«Сегодня ночью скончался Никита Исаев. Причина смерти — вероятнее всего сердце. Известно, что он скончался в поезде Тамбов-Москва. Вчера работал в Тамбове. Больше нет никаких подробностей, о месте и времени похорон будет сообщено в соцсетях Исаева», — сообщил он.
Смерть Исаева также подтвердила его помощница на своей странице в Facebook.
«Сегодня ночью скоропостижно ушел мой любимый человек, смысл и суть всего. Мы были в этот момент вместе. Он очень многое делал для меня и даже в этот момент, который я пока не понимаю, как пережить, он оказался рядом со мной», — написала его помощница Алина Жестовская.
На странице Исаева в Facebook последняя публикация сделана вечером 15 ноября. Политик разместил фотографию из поезда и сообщил, что возвращается из Тамбова в Москву, пишет polit.ru.
Исаев — директор Института актуальных проблем, лидер движения «Новая Россия». Он, среди прочего, работал в правительстве Ивановской области, Госкомитете по делам молодежи и в министерстве регионального развития.