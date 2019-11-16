В поезде умер молодой российский политик

«Сегодня ночью скончался Никита Исаев. Причина смерти — вероятнее всего сердце. Известно, что он скончался в поезде Тамбов-Москва. Вчера работал в Тамбове. Больше нет никаких подробностей, о месте и времени похорон будет сообщено в соцсетях Исаева», — сообщил он.

Смерть Исаева также подтвердила его помощница на своей странице в Facebook.

«Сегодня ночью скоропостижно ушел мой любимый человек, смысл и суть всего. Мы были в этот момент вместе. Он очень многое делал для меня и даже в этот момент, который я пока не понимаю, как пережить, он оказался рядом со мной», — написала его помощница Алина Жестовская.