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12 февраля
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Жизнь

В Польше молодых людей избили за разговоры на русском языке

В польском городе Торунь избили группу приезжих из России, Украины и Белоруссии за общение на русском языке, сообщают РИА Новости.

Кулак, побои, насилие.
Кулак, побои, насилие.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Инцидент произошел поздним вечером. Толпа неизвестных с криками «Польша для поляков!» бросилась на группу молодых людей, среди которых были и местные жители.

«Они не испытывали угрызений совести из-за того, что ударили девушку. У моего коллеги, поляка-репатрианта, сломана кость черепа, но, к счастью, травма оказалась не очень серьезной», — написал в социальной сети один из пострадавших.

Пострадавший также отметил, что нападки на национальной почте в последнее время участились.

По словам очевидцев, во время драки никто из прохожих не пытался помочь иностранцам. Сейчас полиция устанавливает личности преступников.

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