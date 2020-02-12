В Польше молодых людей избили за разговоры на русском языке

Инцидент произошел поздним вечером. Толпа неизвестных с криками «Польша для поляков!» бросилась на группу молодых людей, среди которых были и местные жители.

«Они не испытывали угрызений совести из-за того, что ударили девушку. У моего коллеги, поляка-репатрианта, сломана кость черепа, но, к счастью, травма оказалась не очень серьезной», — написал в социальной сети один из пострадавших.