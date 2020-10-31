В Польше проходят массовые протесты из-за запрета абортов.

Ранее стало известно, что конституционный суд Польши запретил проводить аборты из-за неизлечимой болезни плода. Именно по этой причине делали 98% всех официальных абортов в стране.
После этого заявления сотни людей вышли на митинг к зданию Конституционного суда в Варшаве. С большой скоростью акция протеста переросла в столкновения с полицией. Демонстранты начали активно закидывать силовиков камнями. Те, в свою очередь, прибегли к применению слезоточивого газа.
На пятничный митинг 30 октября вышли десятки тысяч людей.
«Это самый большой протест, который состоялся в Варшаве с момента оглашения вердикта Конституционного суда», — заявил представитель столичной полиции.
В ходе пятничного марша задержаны 37 человек. Большинство протестующих мирно демонстрируют свои взгляды, но есть и те, кто проявляет агрессию. На такие действия следует решительная реакция полиции.