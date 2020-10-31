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Жизнь

В Польше проходят массовые протесты из-за запрета абортов

В Варшаве проходят массовые акции протестов из-за решения властей Польши ограничить право граждан на аборт, — сообщает ТАСС.

В Польше проходят массовые протесты из-за запрета абортов.
В Польше проходят массовые протесты из-за запрета абортов.
https://www.reuters.com

Ранее стало известно, что конституционный суд Польши запретил проводить аборты из-за неизлечимой болезни плода. Именно по этой причине делали 98% всех официальных абортов в стране.

После этого заявления сотни людей вышли на митинг к зданию Конституционного суда в Варшаве. С большой скоростью акция протеста переросла в столкновения с полицией. Демонстранты начали активно закидывать силовиков камнями. Те, в свою очередь, прибегли к применению слезоточивого газа.

На пятничный митинг 30 октября вышли десятки тысяч людей.

«Это самый большой протест, который состоялся в Варшаве с момента оглашения вердикта Конституционного суда», — заявил представитель столичной полиции.

В ходе пятничного марша задержаны 37 человек. Большинство протестующих мирно демонстрируют свои взгляды, но есть и те, кто проявляет агрессию. На такие действия следует решительная реакция полиции.

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