В Таиланде появились готовые к употреблению обезвоженные и засоленные тарантулы. Об этом сообщает Telegram-канал «Реальный Таиланд».

В популярной туристической стране появились готовые к употреблению тарантулы.

Отмечается, что тарантулы размером 6-7 см.

Туристам пояснили, что употребление насекомых не является опасным, так как яд деактивирован в процессе приготовления. Кроме того, тарантулов поймали в экологически чистом районе.

В популярной туристической стране появились готовые к употреблению тарантулы. Telegram-канал "Реальный Таиланд"

Из тех, кто пробовал данное лакомство, прокомментировали вкус следующим образом: «напоминает смесь вяленого мяса трески и курицы».

Мякоть тарантула отличается контрастной текстурой и хрустящей внешней оболочки.

Ранее сообщалось, что огромные пауки-осы напугали барнаульцев.

Самое важное - в нашем Telegram-канале