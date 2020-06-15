В поселке Ильича ремонтируют главную автодорогу.

В барнаульском поселке Ильича дорожники асфальтируют улицу Понтонный мост. Это одновременно сложные и интересные с технологической точки зрения работы. Их проведение запланировано национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Об особенностях работы на этом объекте, который в перспективе будет выдерживать самые мощные нагрузки, рассказал прораб дорожной стройки Денис Мурашкин.

«Сначала мы выполняем бетонное основание под дорожным плотном. Обычно оно формируется только на трассах с высокой интенсивностью движения, но в нашем случае основание строится в качестве защиты от разрушительного влияния многотонников, которые ежедневно возят с территории карьера песок и щебень. Стабилизационное основание высотой 20 см, сделанное ресайклинговой машиной, не позволит продавить грунт в течение многих лет. В противном случае уже через год от новой дороги остались бы только воспоминания», — говорит Денис Мурашкин.

Ежедневно, по 500−600 метров за смену, работы ведутся в таком порядке: сначала формируется очередной участок бетонного основания, затем его в этот же день покрывают асфальтом. Специалисты объясняют: оставлять стабилизирующую базу открытой опасно: движение по такому основанию осуществлять нельзя, а объездной дороги в пос. Ильича нет.

Улица Понтонный мост в поселке — единственная автомобильная магистраль. По ней домой добираются местные жители, по ней же передвигаются тяжелые грузовики с песком и щебнем. И за десятилетия эксплуатации этот главный транспортный путь разрушился.

По данным на 11 июня, дорожники уже сформировали около 5 тыс. квадратных метров бетонного основания и закрыли его 8-сантиметровым слоем асфальта. Далее к работе приступят уже укладчики асфальтобетона.

Кстати, на этот неделе в пос. Ильича бригада предприятия «Алтайдорстрой» приступила к асфальтированию тротуаров. Нюанс в том, что на ул. Понтонный мост раньше их никогда не было. Сейчас по проекту предусмотрено обустройство пешеходных дорожек на подходах к остановкам общественного транспорта и на примыкании жилых домов к дороге.

В поселке Ильича ремонтируют главную автодорогу. Дмитрий Лямзин.

Ул. Понтонный мост вошла в перечень из 38 объектов, которые в текущем году будут отремонтированы в Барнауле по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Около половины из них в этом году приходятся на дороги пригорода и находящиеся на удалении от центра столицы края.

Финансирование работ в рамках нацпроекта осуществляется из бюджетов трех уровней и составит в общей сложности более 1 млрд рублей. Из них 223,6 млн рублей — вклад бюджета города Барнаула.