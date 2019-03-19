На Алтае в школе рухнул потолок

В поселке Лесной Первомайского района обвалился потолок одного из учебных кабинетов местной школы, рассказали altapress.ru родители учеников. Никто не пострадал, но теперь здание закроют, а учеников станут возить на занятия за 16 км в соседнее село.

Что случилось

Перекрытие в кабинете обвалилось еще 9 февраля. Это была суббота, в школе никого не было. После инцидента крыло с разрушенным потолком закрыли, все занятия проходят в оставшейся части.

Здание школы деревянное, 1963 года постройки. В нем занимаются 47 человек. Само учебное заведение не имеет своего юрлица — это филиал школы в Санниково (расположено в 16 км от Лесного).

Ольга Куприянова,

представитель родительского комитета:

Сразу после обрушения здание исследовали эксперты. Результаты нам неизвестны. Ничего определенного нам не говорят, по поводу ремонта не шевелятся. Мы слышали, что детей собираются возить в Санниково, якобы нашли уже и водителя, и автобус. Получается, что наш поселок останется без школы.

В школе поселка Лесной Первомайского района обрушился потолок. из архива редакции В школе поселка Лесной Первомайского района обрушился потолок. из архива редакции

Что говорят власти

Руководитель районного комитета по образованию Татьяна Чернова получила результаты экспертизы в обед 19 марта. Она больше двух минут зачитывала корреспонденту altapress.ru список несоответствий нормативам, от кривых стен до провисающей на 10 см балки в спортзале. Вывод: здание аварийное. Восстановление нецелесообразно.

Чернова сообщила, что районные власти готовились к такому вердикту: нашли школьный автобус, наняли водителя, согласовали с дорожниками маршрут. По ее словам, с 1 апреля все ученики и будут заниматься в Санниково. Туда же переведут персонал.

Чиновница добавила, что 20 марта намерена объявить об этом родителям и показать им результаты экспертизы. Также она поднимет вопрос о том, чтобы досрочно завершить третью четверть в школе Лесного — чтобы дети меньше находились в здании, которое с 19 марта официально стало аварийным.