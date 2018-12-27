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Жизнь
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В последние выходные года в Алтайском крае заметно потеплеет

В Алтайском крае на выходных, 29 и 30 декабря потеплеет. Днем в воскресенье столбик термометра покажет −5…−10 градусов, в восточных районах будет до -15 градусов, пишет алтайский ЦГМС.

Зима, снежки.
Зима, снежки.
Открытые источники в Интернете (ССО)

Погода в Алтайском крае в субботу, 29 декабря:

ночью:

  • -21…-26 градусов, местами в восточных районах до -31 градуса,

  • без осадков, местами изморозь, на дорогах гололедица,

  • ветер восточный, 2−7 м/с.

днем:

  • -10…-15 градусов, местами в восточных районах до -20 градусов,

  • без осадков, в утренние часы местами изморозь, на дорогах гололедица,

  • ветер восточный, 2−7 м/с с усилением в западных районах до 12 м/с.

Погода в Алтайском крае в субботу, 30 декабря:

ночью:

  • -13…-18 градусов, в восточных районах местами до -25 градусов,

  • без осадков, на дорогах гололедица,

  • ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

днем:

  • -5…-10, в восточных районах до -15 градусов,

  • без осадков, на дорогах гололедица,

  • ветер юго-восточный, 3−8 м/с, местами порывы до 10−15 м/с.

В Барнауле днем в субботу, 29 декабря, будет −17…−19 градусов, а в воскресенье столбик термометра покажет −10…−12 градусов.

Напомним, с 30 декабря по 3 января районы Алтайского края окажутся под влиянием антициклона. Установится спокойная, умеренно морозная погода, преимущественно без осадков. Сильных морозов не прогнозируют.

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