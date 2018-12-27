В последние выходные года в Алтайском крае заметно потеплеет

Погода в Алтайском крае в субботу, 29 декабря:
ночью:
-
-21…-26 градусов, местами в восточных районах до -31 градуса,
-
без осадков, местами изморозь, на дорогах гололедица,
-
ветер восточный, 2−7 м/с.
днем:
-
-10…-15 градусов, местами в восточных районах до -20 градусов,
-
без осадков, в утренние часы местами изморозь, на дорогах гололедица,
-
ветер восточный, 2−7 м/с с усилением в западных районах до 12 м/с.
Погода в Алтайском крае в субботу, 30 декабря:
ночью:
-
-13…-18 градусов, в восточных районах местами до -25 градусов,
-
без осадков, на дорогах гололедица,
-
ветер юго-восточный, 3−8 м/с.
днем:
-
-5…-10, в восточных районах до -15 градусов,
-
без осадков, на дорогах гололедица,
-
ветер юго-восточный, 3−8 м/с, местами порывы до 10−15 м/с.
В Барнауле днем в субботу, 29 декабря, будет −17…−19 градусов, а в воскресенье столбик термометра покажет −10…−12 градусов.
Напомним, с 30 декабря по 3 января районы Алтайского края окажутся под влиянием антициклона. Установится спокойная, умеренно морозная погода, преимущественно без осадков. Сильных морозов не прогнозируют.