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31 июля
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Жизнь

В России выйдет мини-сериал о проблеме насилия над женщинами

В августе на платформе ведеосервиса Start выйдет документальный мини-сериал «Хватит!», который посвятили проблеме насилия над женщинами в России, сообщает портал Такие Дела.

Насилие.
Насилие.
CCO

Премьера мини-сериала назначена на 5 августа. Ведущими проекта стали журналистка Анастасия Красильникова и актер Владимир Мишуков. На протяжении шести серий они будут обсуждать истории женщин, которые пережили насилие в различных ситуациях. На работе, дома, в роддоме во взрослом и детском возрасте. Каждая серия посвящена отдельному аспекту насилия.

«На протяжении истории человечества, в силу физиологических различий, насилие мужчины над женщиной совершалось как само собой разумеющееся. Мириться с этим сегодня просто уже нельзя. Я понимаю и поддерживаю активистов феминистского движения, отстаивающих элементарные права», — выразился актер.

Примерно полгода назад Анастасия Красильникова в своем телеграмм-канале обращалась к подписчикам с предложением прислать ей личные истории о насилии. На эту просьбу откликнулось более 300 человек.

«Многие девушки признавались, что хотели бы как можно скорее забыть этот опыт и никогда ни с кем это не обсуждать. Но каждая понимает, что не хочет, чтобы ее дочь, сестра, подруга когда-нибудь попали в такую же ситуацию. Поэтому о насилии очень важно говорить. Чем больше мы говорим о том, что проблема насилия существует, тем больше шансов, что со временем эта система начнет меняться и трещать», — отметила журналистка.

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