В России выйдет мини-сериал о проблеме насилия над женщинами

В августе на платформе ведеосервиса Start выйдет документальный мини-сериал «Хватит!», который посвятили проблеме насилия над женщинами в России, сообщает портал Такие Дела .

Премьера мини-сериала назначена на 5 августа. Ведущими проекта стали журналистка Анастасия Красильникова и актер Владимир Мишуков. На протяжении шести серий они будут обсуждать истории женщин, которые пережили насилие в различных ситуациях. На работе, дома, в роддоме во взрослом и детском возрасте. Каждая серия посвящена отдельному аспекту насилия.

«На протяжении истории человечества, в силу физиологических различий, насилие мужчины над женщиной совершалось как само собой разумеющееся. Мириться с этим сегодня просто уже нельзя. Я понимаю и поддерживаю активистов феминистского движения, отстаивающих элементарные права», — выразился актер.

Примерно полгода назад Анастасия Красильникова в своем телеграмм-канале обращалась к подписчикам с предложением прислать ей личные истории о насилии. На эту просьбу откликнулось более 300 человек.