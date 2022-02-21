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Жизнь

В правительстве Алтайского края отреагировали на предостережение Генпрокуратуры

Обязательства по строительству детских садов в Алтайском крае в рамках национальных проектов выполняются в полном объеме, заявили в правительстве региона, комментируя предостережение заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина.

Строительство детского сада на ул. Ускова, 38 (октябрь 2019 года).
Строительство детского сада на ул. Ускова, 38 (октябрь 2019 года).
altay.sibdom.ru.

Демешин объявил предостережение зампреду правительства края Игорю Степаненко из-за «угрозы неосвоения бюджетных средств», которые выделили на строительство пяти детсадов.

Как сообщили власти, в 2021 году завершено строительство трех детсадов в Барнауле (на 280, 280 и 140 мест), открылись сады в Тальменке (на 140 мест), Целинном (на 140 мест) и в селе Ая Алтайского района (на 140 мест).

Готовы принять малышей сады-новостройки в Залесово (на 140 мест), Топчихе (на 140 мест) и Поспелихе (на 140 мест).

Однако действительно произошло некоторое отставание от графиков строительства из-за подорожания стройматериалов. Дело в том, что власти решили компенсировать подрядчикам рост цен, но это возможно только на основании пересчета всей проектно-сметной документации и проведения ее государственной экспертизы.

«На период проведения этих процедур некоторые подрядчики приостановили выполнение и сдачу работ на своих объектах. В результате произошло отставание от графиков строительства детских садов в Бийске (на 200 мест), Рубцовске (на 280 мест), Барнауле (на 330 мест), Белокурихе (на 280 мест), а также микрорайоне Фирсова Слобода Первомайского района (на 280 мест)», — пояснили в пресс-центре регионального правительства.

Такая ситуация сложилась во всей стране, подчеркнули там. Более того, на федеральном уровне принято решение о переносе сроков завершения строительства аналогичных объектов на 2022 год.

«Строительство детских садов в Алтайском крае продолжается и завершение этих строек в текущем году не вызывает сомнения», — заключили краевые власти.

Выводы органов прокуратуры обещали в обязательном порядке учесть в дальнейшей работе органов местного самоуправления и исполнительной власти региона.

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