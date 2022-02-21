В правительстве Алтайского края отреагировали на предостережение Генпрокуратуры

Обязательства по строительству детских садов в Алтайском крае в рамках национальных проектов выполняются в полном объеме, заявили в правительстве региона, комментируя предостережение заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина.

Демешин объявил предостережение зампреду правительства края Игорю Степаненко из-за «угрозы неосвоения бюджетных средств», которые выделили на строительство пяти детсадов.

Как сообщили власти, в 2021 году завершено строительство трех детсадов в Барнауле (на 280, 280 и 140 мест), открылись сады в Тальменке (на 140 мест), Целинном (на 140 мест) и в селе Ая Алтайского района (на 140 мест).

Готовы принять малышей сады-новостройки в Залесово (на 140 мест), Топчихе (на 140 мест) и Поспелихе (на 140 мест).

Однако действительно произошло некоторое отставание от графиков строительства из-за подорожания стройматериалов. Дело в том, что власти решили компенсировать подрядчикам рост цен, но это возможно только на основании пересчета всей проектно-сметной документации и проведения ее государственной экспертизы.

«На период проведения этих процедур некоторые подрядчики приостановили выполнение и сдачу работ на своих объектах. В результате произошло отставание от графиков строительства детских садов в Бийске (на 200 мест), Рубцовске (на 280 мест), Барнауле (на 330 мест), Белокурихе (на 280 мест), а также микрорайоне Фирсова Слобода Первомайского района (на 280 мест)», — пояснили в пресс-центре регионального правительства.

Такая ситуация сложилась во всей стране, подчеркнули там. Более того, на федеральном уровне принято решение о переносе сроков завершения строительства аналогичных объектов на 2022 год.

«Строительство детских садов в Алтайском крае продолжается и завершение этих строек в текущем году не вызывает сомнения», — заключили краевые власти.

Выводы органов прокуратуры обещали в обязательном порядке учесть в дальнейшей работе органов местного самоуправления и исполнительной власти региона.