Замглавы Генпрокуратуры указал на болевые точки Алтайского края и предостерег вице-губернатора

Демешин акцентировал внимание на вопросах своевременной оплаты и безопасных условий труда, защиты от безработицы, доступности медицинской помощи населению, лекарственного обеспечения, расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию нацпроектов, обеспечение жильем детей-сирот, расселение аварийных домов.
Также дополнительные меры, по его словам, стоит принять для недопущения нарушений прав предпринимателей и переноса сроков выполнения национальных проектов.
Зампрокурора объявил предостережение заместителю председателя правительства Игорю Степаненко из-за «угрозы неосвоения бюджетных средств», которые выделили на строительство пяти детсадов, а также в связи с риском нарушения из-за этого прав детей.
На что еще указал заместитель генерального прокурора?
Дмитрий Демешин обратил внимание на сложившуюся в крае ситуацию в сфере ЖКХ и потребовал активизировать «работу по понуждению органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов к ремонту и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры», а также обеспечению законности в сфере тарифообразования.
Демешин «выразил озабоченность» по поводу участившихся фактов нахождения детей в социально-опасном положении в семье, получивших общественный резонанс, а также многочисленных нарушений при организации питания детей в школах.
Он указал на необходимость оценить деятельности органов опеки и попечительства и поручил провести комплексные проверки в школах.
Также Демешин обратил внимание на рост числа получивших право на реабилитацию и оправданных судом, потребовал проработать совместно с органами правоохраны дополнительные меры по повышению качества расследования уголовных дел.