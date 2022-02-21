Замглавы Генпрокуратуры указал на болевые точки Алтайского края и предостерег вице-губернатора

Зарплаты, медицина, безопасность детей и еще рад проблемных сфер в Алтайском крае обозначил заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин на расширенном заседании коллегии в региональной прокуратуре. Вице-губернатор Игорь Степаненко уже получил предостережение.

Демешин акцентировал внимание на вопросах своевременной оплаты и безопасных условий труда, защиты от безработицы, доступности медицинской помощи населению, лекарственного обеспечения, расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию нацпроектов, обеспечение жильем детей-сирот, расселение аварийных домов.

Также дополнительные меры, по его словам, стоит принять для недопущения нарушений прав предпринимателей и переноса сроков выполнения национальных проектов.

Зампрокурора объявил предостережение заместителю председателя правительства Игорю Степаненко из-за «угрозы неосвоения бюджетных средств», которые выделили на строительство пяти детсадов, а также в связи с риском нарушения из-за этого прав детей.

Заседание коллегии в прокуратуре Алтайского края. Игорь Степаненко ( слева). пресс-служба прокуратуры Алтайского края

На что еще указал заместитель генерального прокурора?

Дмитрий Демешин обратил внимание на сложившуюся в крае ситуацию в сфере ЖКХ и потребовал активизировать «работу по понуждению органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов к ремонту и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры», а также обеспечению законности в сфере тарифообразования.

Демешин «выразил озабоченность» по поводу участившихся фактов нахождения детей в социально-опасном положении в семье, получивших общественный резонанс, а также многочисленных нарушений при организации питания детей в школах.

Он указал на необходимость оценить деятельности органов опеки и попечительства и поручил провести комплексные проверки в школах.

Также Демешин обратил внимание на рост числа получивших право на реабилитацию и оправданных судом, потребовал проработать совместно с органами правоохраны дополнительные меры по повышению качества расследования уголовных дел.