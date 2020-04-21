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Жизнь

В правительстве Алтайского края рассказали, сколько подъездов обработано от COVID-19

Подъезды многоквартирных домов в Алтайском крае продолжат дезинфицировать. Работы будут проводиться не реже одного раза в неделю.

Дезинфекция подъездов от коронавируса в Барнауле.
Дезинфекция подъездов от коронавируса в Барнауле.
barnaul.org

Как рассказали в краевом министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в Белокурихе продезинфицировали 75 домов, в Рубцовске — 432, в Заринске — 157, в Славгороде — 107, в Яровом — 36, в ЗАТО Сибирский, Белокурихе, а также Волчихинском и Красногорском районах — по 28, в Благовещенском районе — 110 и в Зональном районе — 43.

В краевой столице также продолжают санитарную обработку подъездов. Здесь работа проводится циклично и успели обработать более 1,6 тыс. многоэтажек, пишет официальный сайт региона.

Дезинфекция подъездов от коронавируса в Барнауле.
Дезинфекция подъездов от коронавируса в Барнауле.
barnaul.org

«Такой вид обработки помещений значительно снижает риск распространения инфекционных заболеваний, так как используются дезинфицирующие средства. Места общего пользования в доме — это в первую очередь лифт, подъезд и тамбур, а также все контактные поверхности: пол, дверные ручки, выключатели, поручни, перила, почтовые ящики, подоконники, кнопки домофона и лифта», — поясняют специалисты ведомства.

Необходимость проведения дезинфекции была прописана указе губернатора Алтайского края от 31 марта.

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