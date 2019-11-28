В правительстве Алтайского края пока не планируют снимать режим ЧС в Яровом

В ходе работы штаба Степаненко особо поблагодарил компанию «РЖД», которая организовала ускоренную грузовую доставку угля в Яровое.
Игорь Степаненко,
заместитель председателя правительства Алтайского края:
Не было у нас еще примеров поставки угля в такие сроки в такие отдаленные территории с такими сложными схемами движения. Сделано то, что еще на прошлой неделе нам представлялось невозможным.
С момента введения режима ЧС за счет краевых средств было приобретено и отгружено на проблемную ТЭЦ 30 вагонов угля. Об этом на штабе доложил министр промышленности и энергетики Аександр Климин.
Александр Климин,
министр:
Сегодня температурный режим во всех квартирах, во всех заведениях восстановлен и составляет от 22 до 25 градусов в соответствии с требованиями. На ТЭЦ работает один котел — десятый. Надо постоянно контролировать ситуацию, помогать предприятию и предпринимать максимум усилий для того, чтобы обеспечить нормальное теплоснабжение города Яровое.
Не менее важная для жителей Ярового новость заключается в том, что им будет проведен перерасчет коммунальных услуг за горячее водоснабжение.
«В связи с подачей некачественного теплоносителя в ноябре 2019 года жителям Ярового будет произведен перерасчет платы за горячее водоснабжение за период с 1 по 5, с 11 по 12 и с 18 по 19 ноября», — сообщает официальный сайт правительства края.