В правительстве края рассказали, как районы самоотверженно борются со снежным ненастьем

24 января большинство районов Алтайского края вновь накрыл снежный шторм. Управление по печати и информации региона составило сводку с «полей сражения» против ненастья. Вот некоторые выдержки.

Алейский район

Ведется очистка на региональных и межмуниципальных дорогах. Пробивают дороги к складам, чтобы доставить хлеб и продукты. 23 января с 9.00 отсутствовало водоснабжение в п. Кировский, аварию к обеду устранили. Работает 21 единица техники. Большие заносы на дорогах в с. Бориха и с. Кабаково, дорожники и хозяйства пробивают дорогу.

Калманский район

На случай ЧС есть договор с владельцами снегоходов. Уже сегодня ночью медиков доставляли к больным на снегоходе. В районе открыты телефоны горячей линии- в каждом селе. В режиме повышенной готовности работают все службы и структуры. В здании районного Дома культуры открыт пункт временного размещения.

Метель на трассе. 22.mchs.gov.ru

Ключевской район

24 января ночью вызволяли из снежных заторов группы автомобилей возле сел Слава и Красный Яр. На участке дороги Ключи — Северка произошел съезд автомобиля в кювет, на участке Ключи — Истимис утром — фургон.

Ситуация под контролем, все возникающие проблемы решаются на оперативных совещаниях с участием главы района. В школах в связи с ухудшением погоды отменены занятия.

Курьинский район

На данный момент дороги по всем направлениям закрыты. 24.01. с утра 12 единиц техники Курьинского филиала Южного ДСУ чистят от снега трассы Курья-Краснощеково, Курья-Поспелиха, Курья-Змеиногорск. Дорога на Поспелиху пробита в одну колею.

Метель на трассе , МЧС. пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

После обеда будет создана колонна желающих на расчистку и расширение дороги на этом участке. В планах дорожников к вечеру пробить дороги по всем направлениям. По селам работают частники.

Мамонтовский район

24 января с утра был ограничен проезд транспорта на села Кадниково, Гришенское, Корчино, на эти направления также вышла дорожная техника.

На дороге Буканское — Комсомольский застрял в снежном заносе автомобиль скорой помощи, выехавший из райцентра Мамонтово в поселок Комсомольский для транспортировки тяжелобольного человека в Мамонтовскую ЦРБ. Экипаж скорой из снежного плена вызволили пожарные краевой части № 157.

Зима , метель , снег. pixabay.com

На дороге Покровка — Костин Лог, в одном километре от села Покровка, в снежном заторе оказались несколько легковых автомобилей.

Рубцовский район

Нет проезда к селам Саратовка, Вишневка, Бугры, Дальний, Троинка, Чебуриха. Ночью на очистке работало 3 единицы техники, с утра вышло на очистку 18 единиц. Погодная ситуация сложная. Сильный ветер местами до 18 м/с., поземка, осадков нет.

Суетский район

Сильный ветер с метелью не прекращается со вчерашнего вечера. Работает 8 единиц техники, 6 из них Суетского участка Северо-Западное ДРСУ и две сельхозпредприятий.

Зима , метель , снег. pixabay.com

Ночью на границе с Баевским районом совместно с соседями вызволили из снежного плена два грузовика. Сейчас в районе поселка Сибирский Гигант освобождают два легковых автомобиля, людей разместят в Верх-Суетке в пункте временного размещения. Трассы закрыты.