В правительстве края рассказали, как районы самоотверженно борются со снежным ненастьем

Алейский район
Ведется очистка на региональных и межмуниципальных дорогах. Пробивают дороги к складам, чтобы доставить хлеб и продукты. 23 января с 9.00 отсутствовало водоснабжение в п. Кировский, аварию к обеду устранили. Работает 21 единица техники. Большие заносы на дорогах в с. Бориха и с. Кабаково, дорожники и хозяйства пробивают дорогу.
Калманский район
На случай ЧС есть договор с владельцами снегоходов. Уже сегодня ночью медиков доставляли к больным на снегоходе. В районе открыты телефоны горячей линии- в каждом селе. В режиме повышенной готовности работают все службы и структуры. В здании районного Дома культуры открыт пункт временного размещения.
Ключевской район
24 января ночью вызволяли из снежных заторов группы автомобилей возле сел Слава и Красный Яр. На участке дороги Ключи — Северка произошел съезд автомобиля в кювет, на участке Ключи — Истимис утром — фургон.
Ситуация под контролем, все возникающие проблемы решаются на оперативных совещаниях с участием главы района. В школах в связи с ухудшением погоды отменены занятия.
Курьинский район
На данный момент дороги по всем направлениям закрыты. 24.01. с утра 12 единиц техники Курьинского филиала Южного ДСУ чистят от снега трассы Курья-Краснощеково, Курья-Поспелиха, Курья-Змеиногорск. Дорога на Поспелиху пробита в одну колею.
После обеда будет создана колонна желающих на расчистку и расширение дороги на этом участке. В планах дорожников к вечеру пробить дороги по всем направлениям. По селам работают частники.
Мамонтовский район
24 января с утра был ограничен проезд транспорта на села Кадниково, Гришенское, Корчино, на эти направления также вышла дорожная техника.
На дороге Буканское — Комсомольский застрял в снежном заносе автомобиль скорой помощи, выехавший из райцентра Мамонтово в поселок Комсомольский для транспортировки тяжелобольного человека в Мамонтовскую ЦРБ. Экипаж скорой из снежного плена вызволили пожарные краевой части № 157.
На дороге Покровка — Костин Лог, в одном километре от села Покровка, в снежном заторе оказались несколько легковых автомобилей.
Рубцовский район
Нет проезда к селам Саратовка, Вишневка, Бугры, Дальний, Троинка, Чебуриха. Ночью на очистке работало 3 единицы техники, с утра вышло на очистку 18 единиц. Погодная ситуация сложная. Сильный ветер местами до 18 м/с., поземка, осадков нет.
Суетский район
Сильный ветер с метелью не прекращается со вчерашнего вечера. Работает 8 единиц техники, 6 из них Суетского участка Северо-Западное ДРСУ и две сельхозпредприятий.
Ночью на границе с Баевским районом совместно с соседями вызволили из снежного плена два грузовика. Сейчас в районе поселка Сибирский Гигант освобождают два легковых автомобиля, людей разместят в Верх-Суетке в пункте временного размещения. Трассы закрыты.
Где сейчас нормальная погода?
По сообщения местных корреспондентов, более или менее спокойная обстановка сейчас в Алтайском, Красногорском, Смоленском, Солонешенском, Советском районах. Здесь нет сильного ветра, температура воздуха близка к плюсовой. Обстановка на дорогах нормальная.