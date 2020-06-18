В правительстве обсуждают вопрос о введении налога для богатых

В правительстве обсуждают возможность повышения ставки НДФЛ для россиян с высокими доходами, сообщили «Известия» со ссылкой на источники.

По данным издания, власти намерены поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год. Такая мера принесет в бюджет дополнительные 60 миллиардов рублей, которые можно направить на борьбу с бедностью. Причем, повышение налога затронет один процент россиян.

Однако источник отметил, что с администрированием подобного налога могут возникнуть сложности. По его словам, ФНС в состоянии проконтролировать финансовые потоки, но затраты на это сравнимы с дополнительными поступлениями в бюджет от увеличения НДФЛ.

Другой источник, близкий к правительству, утверждает, что сейчас вероятность принятия этой меры значительно выше, чем раньше. Он объяснил это тем, что «нынешняя ситуация — беспрецедентная».

В пресс-службе правительства сообщили изданию, что такой инициативы не поступало.