В правительстве разработали проект кешбэка на путевки в детские лагеря

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал изданию, что при возврате 50% стоимости деткой путевки в летний лагерь будет использоваться действующий механизм программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок.
Предложения будут доступны уже со второй половины мая.
Вице-премьер РФ,
Дмитрий Чернышенко
Родители или их представители смогут по безналичному расчету приобрести путевки в детский лагерь и получить 50% от ее стоимости через платежную систему «Мир». По предварительным расчетам, компенсацией воспользуются родители 357 тысяч детей, из бюджета выделяется 5 миллиардов рублей на это.
Он добавил, что соответствующие нормативные акты будут в ближайшее время внесены в правительство.