26 апреля
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Жизнь

В правительстве разработали проект кешбэка на путевки в детские лагеря

Кабмин РФ проработал меры по возврату родителям 50% стоимости путевок в детский лагерь, пишет РИА Новости. Такую поддержку предложил Владимир Путин во время послания президента Федеральному собранию.

Летний лагерь. Костер.
Летний лагерь. Костер.
unsplash.com

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал изданию, что при возврате 50% стоимости деткой путевки в летний лагерь будет использоваться действующий механизм программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок.

Предложения будут доступны уже со второй половины мая.

Вице-премьер РФ,
Дмитрий Чернышенко

Родители или их представители смогут по безналичному расчету приобрести путевки в детский лагерь и получить 50% от ее стоимости через платежную систему «Мир». По предварительным расчетам, компенсацией воспользуются родители 357 тысяч детей, из бюджета выделяется 5 миллиардов рублей на это.

Он добавил, что соответствующие нормативные акты будут в ближайшее время внесены в правительство.

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