В правительстве разработали проект кешбэка на путевки в детские лагеря

Кабмин РФ проработал меры по возврату родителям 50% стоимости путевок в детский лагерь, пишет РИА Новости. Такую поддержку предложил Владимир Путин во время послания президента Федеральному собранию.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал изданию, что при возврате 50% стоимости деткой путевки в летний лагерь будет использоваться действующий механизм программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок.

Предложения будут доступны уже со второй половины мая.

Вице-премьер РФ,

Дмитрий Чернышенко

Родители или их представители смогут по безналичному расчету приобрести путевки в детский лагерь и получить 50% от ее стоимости через платежную систему «Мир». По предварительным расчетам, компенсацией воспользуются родители 357 тысяч детей, из бюджета выделяется 5 миллиардов рублей на это.

Он добавил, что соответствующие нормативные акты будут в ближайшее время внесены в правительство.