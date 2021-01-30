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Жизнь

В Правительстве решили, кто из россиян будет получать больше

Премьер-министр России Михаил Мишустин 30 января подписал постановление об индексации федеральных социальных пособий некоторым группам.

Долги. Деньги.
Долги. Деньги.
altapress.ru

«С 1 февраля размер ряда социальных пособий увеличится на 4,9%. <…> Речь в том числе идёт о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Индексация коснётся и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми, — говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что проиндексированы будут и некоторые пособия для семей с детьми. Это, в частности, единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком.

К ним относятся единовременное пособие для женщин, вставших на медицинский учёт на ранних сроках беременности, а также единовременная выплата при передаче ребёнка на воспитание в семью.

Текущий порядок индексации социальных пособий был установлен в 2018 году. Согласно законодательству, она осуществляется один раз в год, с 1 февраля. Она высчитывается на основании фактического индекса потребительских цен за прошлый год.

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