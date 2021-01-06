В Правительстве России пояснили, как получить двойное пособие на детей в 2021 году

Те родители, которые уже получает ежемесячную выплату на детей, с 1 апреля 2021 года смогут подать заявление для ее назначения в новом размере. Об этом сообщает портал «Курьер.Среда.Бердск».

Дети, которых много носили на руках, вырастают более уверенными в себе.

Если такое решение органами социальной защиты будет принято, то в апреле они получат не только выплату в увеличенном размере, но и доплату за I квартал.

Прояснился размер пособия на детей от 3 до 7 лет с января 2021 года. Эту тему 5 января на совещании по социальным вопросам обсудил с Татьяной Голиковой и Антоном Котяковым президент Владимир Путин.

Еще в декабре 2020 года глава государства сделал заявление — выплачивать пособие в двойном размере самым бедным россиянам с детьми. Напомним, новую выплату запустили в стране в 2020 году.

Заочно она начала работать с 1 января 2020 года, но выплату в полном родители получили в июне и сразу за полгода. Но только при условии, если в семье среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

Размер пособия равен половине прожиточного минимума на ребенка. В прошлом году сумма по стране была равна 5 500 рублей. В Новосибирской области — 6 018 рублей. Однако уровень прожиточного минимума в 2021 году изменится.