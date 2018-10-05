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В пригороде Барнаула нашли большую свалку из мешков с кожурой подсолнечника

Под Барнаулом мужчина обнаружил свалку с мешками, в которых лежал подсолнечный жмых. Снимки разместили в группе «Барнаул 22».

Свалка в Барнауле.
Свалка в Барнауле.
Валерий Степанюк в vk.com/barneos22

По словам барнаульца, на земле лежали около 150 мешков, наполненные остатками переработки подсолнечника. Мужчина предполагает, что от продукта мог избавиться «какой-то мелкий предприниматель».

Свалка в Барнауле.
Свалка в Барнауле.
Валерий Степанюк в vk.com/barneos22

Напомним, в начале августа другой барнаулец нашел в бору за зданием на улице Кутузова свалку из дисков. Мужчина писал, что на земле лежали примерно 100 дисков с играми и фильмами.

А в конце июля жители города жаловались на горы мусора на улице Северный Власихинский проезд.

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