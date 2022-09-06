6 сентября
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Жизнь

В пригороде Барнаула удалось добиться строительства новой амбулатории

По предложению депутатов фракции «Единая Россия» в Барнаульской городской Думе и главного врача городской поликлиники № 1 Елены Азаровой в посёлке Кирова будет построена новая амбулатория.

В посёлке Кирова будет построена новая амбулатория.
В посёлке Кирова будет построена новая амбулатория.
Фото: «Единая Россия».

Глава Центрального района Максим Сабына и главный врач Елена Азарова отправились на осмотр площадки под строительство будущей амбулатории. Жители пригородного посёлка Кирова давно просили местные власти обратить внимание на отсутствие в посёлке доступной медицинской помощи.

— Открытие новой больницы, — мы её уже так называем, — это для нас большая радость. Два года мы её ждали. Обращались и в администрацию, и Минздрав, и вот, наконец, свершилось. Сейчас вместе с жителями ждём открытия. Потому что у нас ближайшая медпомощь — на улице Анатолия. Туда нужно ехать на транспорте, а здесь всё в шаговой доступности. И аптека здесь своя будет, — поделилась жительница пригорода Вера Иванова.

Вера Иванова, жительница пригорода.
Вера Иванова, жительница пригорода.
Фото: «Единая Россия».

Врачебная амбулатория — филиал городской поликлиники № 1 — будет построена на улице Краевой в рамках национального проекта «Здравоохранение». На это выделено более 77 миллионов рублей.

— Главная задача здравоохранения — обеспечить население доступной медицинской помощью, поэтому в поселке строится новая амбулатория площадью более 550 кв метров, где будут принимать как взрослых пациентов, так и детей. Завершить работы подрядчики должны в октябре этого года. В посёлке Кирова в настоящее время проживает более 5 тысяч взрослых и полторы тысячи детей до 18 лет. Планируем в новом здании разместить кабинеты не только для приема взрослых пациентов, но и детей. Будет работать несколько функциональных зон. Первая — это взрослая поликлиника с кабинетами терапевтов, стоматолога, фельдшера, гинеколога, процедурным, прививочным и дневным стационаром на две палаты и шесть койко-мест. Второй блок — детская поликлиника с кабинетами педиатров и процедурными. Строительство планируем закончить в начале ноября и, скорее всего, к Новому году мы должны сюда заехать и начать работу. Персонал — доктора, медсестры — есть. Пока не в полном составе, но работать начнем, молодёжь придёт, — отметила главный врач городской поликлиники № 1 Елена Азарова.

Елена Азарова, главный врач городской поликлиники №1.
Елена Азарова, главный врач городской поликлиники № 1.
Фото: «Единая Россия».
В посёлке Кирова будет построена новая амбулатория.
В посёлке Кирова будет построена новая амбулатория.
Фото: «Единая Россия».
Елена Азарова, главный врач городской поликлиники №1.
Елена Азарова, главный врач городской поликлиники № 1.
Фото: «Единая Россия».

По просьбам жителей посёлка в амбулатории будут работать не только фельдшер, но и врачи, включая стоматологов и педиатров. Для комфорта местных жителей возле амбулатории запланировано и благоустройство территории.

— Долгожданный проект по наказу жителей поселка Кирова — восстановление работы амбулатории, как видим, реализуется, работы идут. Кроме самого здания, в рамках проекта запланирован значительный объём дорожных работ. Чтобы создать комфортные условия как для пациентов амбулатории, так и для жителей посёлка, на участке дороги от улицы Кутузова до амбулатории предполагается провести ощебенение и асфальтирование участка дороги. Основной объём работ планируется выполнить до середины осени и продолжить в следующем году. На самой территории учреждения запланировано озеленение, асфальтирование, обустройство парковки, — рассказал глава администрации Центрального района Максим Сабына.

Максим Сабына, глава администрации Центрального района.
Максим Сабына, глава администрации Центрального района.
Фото: «Единая Россия».

В Алтайском региональном отделении «Единой России» отмечают, что депутаты всех уровней вместе с барнаульскими властями добиваются того, чтобы медицинская помощь стала доступной для жителей пригорода краевой столицы. В этом году единороссам удалось добиться строительства амбулатории не только в посёлке Кирова, но и в селе Гоньба.

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