В пригороде Барнауле выставлен на продажу гигантский складской комплекс

Площадь комплекса составляет 4,2 гектара. На его территории размещены несколько объектов капитального строительства:
- гараж под крупногабаритную технику (1305 кв. м),
- помещение бывшего ремонтного цеха (1415 кв. м),
- неотапливаемые складские помещения (583 кв. м и 569 кв. м),
- площадка для склада открытого хранения с установленными колоннами под кран-балку (2200 кв. м с возможностью увеличения),
- пункт мойки техники
- проходная
- здание КТП
Отличительная особенность объекта в том, что все коммуникации, заведенные на территорию, центральные: канализация, водоснабжение, рядом расположена ГРП для подключения газа, трансформаторная подстанция на 320 кВт с возможностью увеличения мощности.
Земельный участок оформлен в долгосрочную аренду до 2066 года. Разрешенное использование участка — «Для размещения промышленных объектов».
Одно из самых перспективных направлений использования комплекса — производство или переработка сельскохозяйственной продукции. Возможна смена назначения участка для строительства жилого комплекса.
Заявленная цена — 27,3 млн рублей. Возможна рассрочка, ипотека.
Внимательно изучить производственно-складской комплекс можно здесь.