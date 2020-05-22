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В пригороде Барнауле выставлен на продажу гигантский складской комплекс

В Научном городке продается производственно-складской комплекс, ранее принадлежавший ФГУП им. В.В. Докучаева Россельхозакадемии.

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Площадь комплекса составляет 4,2 гектара. На его территории размещены несколько объектов капитального строительства:

  • гараж под крупногабаритную технику (1305 кв. м),
  • помещение бывшего ремонтного цеха (1415 кв. м),
  • неотапливаемые складские помещения (583 кв. м и 569 кв. м),
  • площадка для склада открытого хранения с установленными колоннами под кран-балку (2200 кв. м с возможностью увеличения),
  • пункт мойки техники
  • проходная
  • здание КТП

Отличительная особенность объекта в том, что все коммуникации, заведенные на территорию, центральные: канализация, водоснабжение, рядом расположена ГРП для подключения газа, трансформаторная подстанция на 320 кВт с возможностью увеличения мощности.

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Земельный участок оформлен в долгосрочную аренду до 2066 года. Разрешенное использование участка — «Для размещения промышленных объектов».

Одно из самых перспективных направлений использования комплекса — производство или переработка сельскохозяйственной продукции. Возможна смена назначения участка для строительства жилого комплекса.

Заявленная цена — 27,3 млн рублей. Возможна рассрочка, ипотека.

Внимательно изучить производственно-складской комплекс можно здесь.

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