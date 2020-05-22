В пригороде Барнауле выставлен на продажу гигантский складской комплекс

В Научном городке продается производственно-складской комплекс , ранее принадлежавший ФГУП им. В.В. Докучаева Россельхозакадемии.

Площадь комплекса составляет 4,2 гектара. На его территории размещены несколько объектов капитального строительства:

гараж под крупногабаритную технику ( 1305 кв. м),

1305 кв. м), помещение бывшего ремонтного цеха ( 1415 кв. м),

1415 кв. м), неотапливаемые складские помещения ( 583 кв. м и 569 кв. м),

583 кв. м и 569 кв. м), площадка для склада открытого хранения с установленными колоннами под кран-балку ( 2200 кв. м с возможностью увеличения),

2200 кв. м с возможностью увеличения), пункт мойки техники

проходная

здание КТП

Отличительная особенность объекта в том, что все коммуникации, заведенные на территорию, центральные: канализация, водоснабжение, рядом расположена ГРП для подключения газа, трансформаторная подстанция на 320 кВт с возможностью увеличения мощности.

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Земельный участок оформлен в долгосрочную аренду до 2066 года. Разрешенное использование участка — «Для размещения промышленных объектов».

Одно из самых перспективных направлений использования комплекса — производство или переработка сельскохозяйственной продукции. Возможна смена назначения участка для строительства жилого комплекса.

Заявленная цена — 27,3 млн рублей. Возможна рассрочка, ипотека.

Внимательно изучить производственно-складской комплекс можно здесь.