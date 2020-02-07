В Приморье браконьеры убили одного из самых редких хищников на планете

В лесу Приморского края браконьеры убили амурского тигра. Он занесен в Красную книгу и считается одним из самых редких хищников на планете. По данным экспертов, на осень 2019 года общая численность хищника в РФ составляет всего 580−600 особей, пишут РИА Новости.
Тигры в барнаульском зоопарке зимой.
Анна Зайкова
«В лесном массиве недалеко от села Отрадное обнаружены следы волочения крупного животного и следы крови», — говорится в сообщении МВД России по Михайловскому району.
Полицейские изъяли биологические материалы и направили их на экспертизу. Правоохранители проводит проверку.