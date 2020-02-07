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7 февраля
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Жизнь

В Приморье браконьеры убили одного из самых редких хищников на планете

В лесу Приморского края браконьеры убили амурского тигра. Он занесен в Красную книгу и считается одним из самых редких хищников на планете. По данным экспертов, на осень 2019 года общая численность хищника в РФ составляет всего 580−600 особей, пишут РИА Новости.

Тигры в барнаульском зоопарке зимой.
Тигры в барнаульском зоопарке зимой.
Анна Зайкова

«В лесном массиве недалеко от села Отрадное обнаружены следы волочения крупного животного и следы крови», — говорится в сообщении МВД России по Михайловскому району.

Полицейские изъяли биологические материалы и направили их на экспертизу. Правоохранители проводит проверку.

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