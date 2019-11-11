В Приморье выпустили на свободу всех белух и косаток

Все узники бухты Успения 10 ноября были выпущены на свободу, последние 19 белух отпущены в Охотское море. Об этом сообщает Минприроды России.

Напомним, в прошлом году российские журналисты и экологи обнаружили в бухте Успения в Приморском крае незаконное содержание 10 косаток и 89 белух. В основном это были детёныши, которых, по предварительной информации, выловили браконьерскими способом четыре коммерческие структуры.

Животных планировали продать в океанариумы Китая. Но содержались белухи и косатки в ужасных условиях с ограниченным питанием.

При поддержке «Гринписа» история получила широкую огласку. В защиту белух и косаток выступили многие мировые знаменитости, в том числе звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо.

Информацию довели до президента страны Владимир Путина, он поручил учёным заняться организацией правильного выпуска млекопитающих в естественную среду, а Следственному комитету РФ возбудить уголовное дело.

Операция по спасению началась в октябре. Сначала в Охотское море выпустили косаток. Освобождение белух осуществлялось поэтапно, их отпускали в Японское море, где сегодня, по мнению учёных, сформировалась хорошая кормовая база.