В программу газификации края внесут серьезные коррективы

«Газпром» изменит точку присоединения газопровода-отвода до Славгорода. Как это повлияет на подключение других районов, в интернет-форуме рассказал министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев.

По первоначальному плану газификации края, утвержденному в 2020 году, «Газпром» должен был построить 9 межпоселковых газопроводов для 21 населенного пункта. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы покрыть новый спрос.

Измененная в начале года программа предусматривает строительство 37 межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов теперь уже в 29 населенных пунктах до конца 2025 года. При этом срок реализации по направлению Рубцовска увеличили до 2026 года, Славгорода и Ярового – до 2027-го.

Прямо сейчас в программу вносит коррективы «Газпром». Как сообщил министр, изменения коснутся Славгородской магистрали – теперь газ пойдет со стороны Новосибирской области от компрессорной станции «Кожурлинская». Она в свою очередь относится к магистральному газопроводу «Омск-Новосибирск-Кузбасс».

Как подчеркнул Иван Гилев, изменившаяся точка присоединения не повлияет на газификацию Тюменцевского района. Подрядчик, который занимается межпоселковым газопроводом, уже проложил 12,7 км из 147 и не отстает от графика.