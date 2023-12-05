5 декабря
﻿
Жизнь

В программу газификации края внесут серьезные коррективы

«Газпром» изменит точку присоединения газопровода-отвода до Славгорода. Как это повлияет на подключение других районов, в интернет-форуме рассказал министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев.

Строительство газопровода.
Строительство газопровода.
altapress.ru

По первоначальному плану газификации края, утвержденному в 2020 году, «Газпром» должен был построить 9 межпоселковых газопроводов для 21 населенного пункта. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы покрыть новый спрос.

Измененная в начале года программа предусматривает строительство 37 межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов теперь уже в 29 населенных пунктах до конца 2025 года. При этом срок реализации по направлению Рубцовска увеличили до 2026 года, Славгорода и Ярового – до 2027-го.

Прямо сейчас в программу вносит коррективы «Газпром». Как сообщил министр, изменения коснутся Славгородской магистрали – теперь газ пойдет со стороны Новосибирской области от компрессорной станции «Кожурлинская». Она в свою очередь относится к магистральному газопроводу «Омск-Новосибирск-Кузбасс».

Как подчеркнул Иван Гилев, изменившаяся точка присоединения не повлияет на газификацию Тюменцевского района. Подрядчик, который занимается межпоселковым газопроводом, уже проложил 12,7 км из 147 и не отстает от графика.

Почти 60 млрд рублей составляет объем инвестиций «Газпром» по программе.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость