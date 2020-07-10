В программу «Утро России» на телеканале «Россия 1» возвращаются региональные выпуски новостей

С понедельника, 13 июля, зрители телеканала «Россия 1» вновь увидят в раннем утреннем эфире программу «Вести Алтай»: смотрите по будням в 5.35, 6.35, 7.35 и 8.35. Это будут информационные выпуски с анонсами событий дня, короткие сюжеты о самом главном в жизни региона, материалы инструктивного и справочного содержания с графикой, а также актуальная информация о том, что происходит в стране и мире.

Время выхода остальных программ и информационных выпусков, подготовленных редакцией программы «Вести Алтай», не изменилось.

Смотрите «Вести Алтай» на телеканале «Россия 1» по будням — в 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 и по субботам в 8.00.

Вечерние «Вести Алтай» также можно смотреть каждый будний день на канале «Россия 24» в 21.30.

Итоговая программа «Местное время» о главных событиях Алтайского края за неделю выходит каждое воскресенье в 8.00 на телеканале «Россия 1». В повторе — в рамках регионального эфира на канале «Россия 24» в 17.30 по воскресеньям.

Напомним, что сюжеты и выпуски программ можно найти на сайте vesti22.tv и в соцсетях.